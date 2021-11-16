Москва, , 14:33 — REGNUM У системообразующих банков, как правило, все хорошо с достаточностью капиталов, а также с профессионализмом риск-менеджеров и эффективностью скорринговых систем. Поэтому в особом регулировании они нуждаются не сильно, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«К тому же, спрос на заемные деньги у населения, даже после их удорожания с подъемом ключевой ставки, все равно сохраняется стабильным, и подобные ограничения могли бы привести к потери прибыли топ-банков.

При этом понятно, что без прямых ограничений, остановить рост долговой нагрузки населения будет не просто. Риск-коэффициенты ЦБ РФ поднимал уже дважды за последнее время, кредиты дорожают. Но люди продолжают идти в банки за необеспеченными ссудами, а банки продолжают одобрять кредиты.

Так, за октябрь выдали рекордные 1,61 млн кредитных карт — на 3% больше, чем за сентябрь 2021 года, а также на 59% больше, чем за октябрь прошлого года. Предыдущий был установлен в сентябре, когда население открыло 1,56 млн новых кредитных карт.

В августе же необеспеченных кредитов выдали на сумму 647 млрд. рублей — опять рекорд. Это на 23,1 млрд руб. больше апреля, когда была пройдена очередная планка, и на 7% выше июля. Сообщать о высоком уровне показателя долговой нагрузки (ПДН) — это важно. По показателю ПДН мы добрались до исторического максимума — 11,9%.

При этом в относительно комфортном режиме долги обслуживает только 20% заемщиков. Остальным приходиться отдавать банкам и треть, и половину, и даже больше своих доходов на обслуживание долга. На фоне отсутствия реального роста доходов все это может привести к росту плохих долгов, что банкирам однозначно не на руку.

Прямые ограничения на выдачу необеспеченных суд, которые обсуждались ранее ЦБ РФ, могли бы снизить аппетиты заемщиков, усложнив им доступ к заемным средствам.

Но при этом риск перехода в теневым кредиторам существуют, потому что деньги российским гражданам, как видно, нужны очень», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 1 января 2022 года начнет вводить для банков и микрофинансовых организаций (МФО) прямые количественные ограничения кредитования населения.

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