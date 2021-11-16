Подгорица, 16 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Диабет — одно из самых распространенных эндокринных заболеваний, число которых постоянно растет. В Черногории зарегистрировано 40 000 застрахованных лиц, страдающих диабетом, что составляет более шести процентов от общей численности населения.

Pixabay.com Сахарный диабет

«В основном около 95 процентов пациентов страдают 2-м типом. Это заболевание, которое характеризуется недостатком инсулина, то есть у человека все еще есть инсулин, но он не работает должным образом», — сказал Джордже Крневич из Клинического центра Черногории государственному телевидению RTCG.

Крнжевич добавляет, что тип 1 нельзя предотвратить иммунологически и что на него нельзя повлиять, в то время как тип 2 чаще всего вызывается нездоровым образом жизни.

Крневич отмечает, что в Черногории насчитывается 35−40 000 диабетиков, и, по некоторым данным, это число достигает 50 000.

«Это проблема, которая обременяет систему здравоохранения, потому что она лечит не только диабет, но и многочисленные осложнения, которые он вызывает», — заявляет он.