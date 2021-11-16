Москва, 16 ноября 2021, 14:29 — REGNUM Под дном Азовского моря специалисты обнаружили несколько пластов пресной воды, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин добавил, что окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, засуха в 2020 году привела к резкому снижению запасов пресной воды в Крыму, в результате власти были вынуждены вводить ограничения на водопотребление. На федеральном уровне был принят ряд решений по обеспечению водой полуострова.