Москва, , 14:29 — REGNUM Под дном Азовского моря специалисты обнаружили несколько пластов пресной воды, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Mos.ru

«Хорошие есть новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть — вода питьевая», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, засуха в 2020 году привела к резкому снижению запасов пресной воды в Крыму, в результате власти были вынуждены вводить ограничения на водопотребление. На федеральном уровне был принят ряд решений по обеспечению водой полуострова.