Женева, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана подверг Китай критике за репатриацию северокорейских беженцев, назвав данную практику «серьезным вызовом международному праву». Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление спецдокладчика.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Кинтана призвал Китай подумать о том, чтобы не возвращать на родину северокорейцев, «которые могут столкнуться с пытками или другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения или наказания».

Ранее представители правительства Китая заявляли, что северокорейцы незаконно проникают в Китай по экономическим причинам. В связи с этим, они «нелегальные иммигранты, а не беженцы».

Представитель ООН выразил сожаление по поводу того, что власти Китая заняли такую позицию и «уклоняются от применения важнейшего принципа, защищающего каждого человека от пыток и жестокого обращения».