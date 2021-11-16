Яровое, Алтайский край, , 14:28 — REGNUM Посоле доследственной проверки причин, по которым жители алтайского города — курорта Яровое остались без отопления, СУ СК РФ по Алтайскому краю нашла основание для возбуждения уголовных дел сразу по двум статьям. Так же, как сообщила 16 ноября старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, обыски проходят в администрации города и на территории МУП"Яровской теплоэлектрокомплекс», которое является единственным источником теплоснабжения. На сайте СКР размещены видео кадры следственных действий.

В Алтайском крае следователи СК проводят следственные мероприятия в рамках расследования уголовных дел по факту нарушения промышленной безопасности на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Цитата из видео СКР

По данным следствия, с начала отопительного сезона один из котлов ТЭЦ начал зашлаковываться, однако руководством муниципального предприятия решение о приостановлении его работы принято не было.

Нарушение в функционировании котла привело к его выходу из рабочего состояния, что повлекло сбой в работе предприятия и снижению температуры воздуха в жилых помещениях жителей города и социально значимых объектах.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В ходе предварительного следствия следователям предстоит дать юридическую оценку должностным лицам муниципального унитарного предприятия и администрации муниципального образования, допустивших нарушение требований на производственном объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября, когда вся страна отдыхала, жители города-курорта Яровое были вынуждены мёрзнуть потому, что муниципальная ТЭЦ провалила подготовку с зиме: из-за зашлакованности пришлось останавливать котлы. Решить проблему удалось только спустя неделю.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю 8 ноября заявили о доследственной проверке по факту ненадлежащей подготовки к отопительному сезону. В тот же день губернатор Алтайского края Виктор Томенко и его пресс-служба впервые публично отреагировали на проблему замерзающего города-курорта.

Судя по официальному сообщению, крайними оказались власти муниципалитета, которые не обеспечили достаточный контроль за функционированием местной ТЭЦ и руководство МУП «ЯТЭК».

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