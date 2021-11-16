Москва, , 14:27 — REGNUM Посольство Индонезии в Российской Федерации провело мероприятие по случаю издания фотокниги «10 Новых Бали», сообщает Rakyat Merdeka.

Оксана Федорова проводит розыгрыш Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На мероприятии присутствовала Мисс Вселенная 2002 года Оксана Федорова, которая выразила радость по поводу оказанной ей чести.

«Работая в качестве «Мисс Вселенная 2002», у меня была возможность побывать в Индонезии. Во время этого визита я воочию убедилась в красоте природы, культурном богатстве и необычайном гостеприимстве индонезийского народа», — заявила Оксана Федорова на мероприятии.

В 2019 году количество российских туристов, посетивших Индонезию, составило почти 160 тысяч человек, а в 2020 и 2021 годах их число резко сократилось из-за пандемии. Однако 5000 граждан России в настоящее время проживают на Бали.

В книге представлены фотографии, запечатлевшие природную красоту и культурное разнообразие 10 новых туристических направлений за пределами Бали, включая озеро Тоба, остров Белитунг, тысячу островов вблизи Джакарты, храм Боробудур, остров Ломбок.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва встретилась с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикиным.

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