Москва, 16 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Российской Федерации провело мероприятие по случаю издания фотокниги «10 Новых Бали», сообщает Rakyat Merdeka.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оксана Федорова проводит розыгрыш

На мероприятии присутствовала Мисс Вселенная 2002 года Оксана Федорова, которая выразила радость по поводу оказанной ей чести.

«Работая в качестве «Мисс Вселенная 2002», у меня была возможность побывать в Индонезии. Во время этого визита я воочию убедилась в красоте природы, культурном богатстве и необычайном гостеприимстве индонезийского народа», — заявила Оксана Федорова на мероприятии.

В 2019 году количество российских туристов, посетивших Индонезию, составило почти 160 тысяч человек, а в 2020 и 2021 годах их число резко сократилось из-за пандемии. Однако 5000 граждан России в настоящее время проживают на Бали.

В книге представлены фотографии, запечатлевшие природную красоту и культурное разнообразие 10 новых туристических направлений за пределами Бали, включая озеро Тоба, остров Белитунг, тысячу островов вблизи Джакарты, храм Боробудур, остров Ломбок.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва встретилась с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикиным.