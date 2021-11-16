Саранск, , 14:27 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

Скончались три женщины в возрасте от 66 до 89 лет, а также двое мужчин в возрасте 68 и 70 лет. Течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония и хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 810 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 165 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 400 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5026 человек.

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