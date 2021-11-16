Саранск, , 14:25 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 ноября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 165 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 400 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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За последние сутки в республике выписаны 123 человека, всего с начала пандемии выздоровели 28 564 жителя Мордовии. 810 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5026 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получает 1951 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4525 человек.