Краснодар, 16 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Самую мощную в России линию погрузки угля запустили в порту Тамань в Краснодарском крае 16 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Admkrai.krasnodar.ru Тамань. Порт

Церемония состоялась в дистанционном формате в рамках выставки «Транспортная неделя — 2021» в Москве. По телемосту линию запустили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и представитель инвестора, генеральный директор группы компаний «Отэко» Мишель Литвак.

«Действительно, это мощнейший, современный и высокотехнологичный порт мирового уровня. Со стороны правительства будем оказывать поддержку и в дальнейшем», — сказал Хуснуллин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что только с начала 2021 года объёмы перевалки грузов через порт Тамань выросли на 65%, а новая линия позволит увеличить эти показатели.

«Запуск самой мощной в России линии — важная составляющая в развитии портово-индустриального кластера. Это уверенный шаг к тому, что морские ворота России, через которые проходит 30% торговых грузов, будут пропускать еще больше. Для края ввод новых перевалочных мощностей — еще одна точка роста промышленности, дополнительные налоговые отчисления, а также рабочие места», — сказал Кондратьев.

Это уже пятая линия на Таманском терминале навалочных грузов, по которой уголь доставляется со складов терминала до причала. Линия рассчитала на скорость погрузки в 8 тысяч тонн в час, её запуск позволит сократить минимальное время загрузки крупнейших грузовых судов (Capesize) в порту Тамань c 48 до 24 часов.