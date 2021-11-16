Таллин, 16 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На учете в Кассе по безработице Эстонии стоят 43 913 человека, уровень безработицы составил 6,7%. Об этом сообщила пресс-служба кассы со ссылкой на собственные данные.

Picserver.org Безработица

Безработица в пределах 7% сохраняется в стране в течение нескольких последних недель.

Самый большое число безработных по-прежнему на северо-востоке страны в Ида-Вирумаа (10,5%), а наименьшее — на острове Хийумаа (3,9%). В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стоят 6 159 человек, из них 2 821 в Нарве, 1 549 — в Кохтла-Ярве, 574 — в Силламяэ.

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы равен 6,5%. Без работы в столичном регионе остаются около 21 000 человек, в том числе 15 242 — в Таллине. В Тарту зарегистрированы 2 583 безработных, во всем уезде Тартумаа — 4 206. В Пярну без работы находятся 1685 человек.

За последнюю неделю в Эстонии стало всего на 17 безработных больше.