16 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

В Краснодаре пассажирка трамвая напала на девушку, которая отказалась надеть защитную маску. Видео этого инцидента было опубликовано в соцсетях. Пользователей возмутило происходящее.

Оксана Хмурова, , 20:43 — REGNUM Пока власти прикладывают все усилия для массовой QR-кодизации населения или пытаются купить лояльность граждан к вакцинации от COVID-19, разыгрывая квартиры и машины, как в Самарской области, например, народ потихоньку звереет. В социальных сетях активно обсуждают драку, которая произошла между пассажирами в салоне городского трамвая города Краснодара. Видео этого инцидента было опубликовано в соцсетях вечером 14 ноября и сразу же «разлетелось» по пабликам.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

Судя по видео, водитель трамвая был вынужден остановиться из-за того, что пассажирка, молодая девушка, не захотела надевать защитную маску: это вызвало недовольство остальных пассажиров.

На видеокадрах зафиксировано, как люди в защитных масках кричат на девушку, а одна из пассажирок наносит ей удары, при этом кричит, чтобы та надела маску: «Надень маску …, у меня дети маленькие!»

Потасовка в трамвае Краснодара

Пользователи социальных сетей возмутились происходящим. «Ну вот и озверели потихоньку!» — этот комментарий стал самым одобряемым в одной из групп в социальной сети, с ним согласились почти 400 пользователей.

«Люди совсем озверели. Куда мы катимся? Маски не спасут!», «Люди, одумайтесь!», «Оскотинились!» «До чего страну довели!» «Жизнь разделилась на до и после прививки, и почему-то после вакцинации некоторые начинают ненавидеть других людей. Вы что творите, люди?» «Сегрегация общества в действии», «Люди опомнитесь, вы же люди… еще пока! Даже животные так не поступают!» «Хорошо ещё, что за русскую речь не бьют», — возмущаются пользователи.

Некоторые пишут о том, что жесткие высказывания некоторых публичных персон принесли свои плоды: «Что творится, людей стравливают, а началось-то все с публичных деятелей», «Много труда вложено власть имущими, чтобы оскотинились или оскотинить», «Насмотрятся телевидения, а потом вот такими вот становятся», «Меньше нужно смотреть телевизор — зомбоящик».

«Причем у половины пассажиров маски на подбородке, а досталось одной», «Введите сегрегацию, как в США — половина салона автобуса в масках, другая, за шторкой, без», «Это просто жесть. До чего довели людей. Нет просто слов», «Нельзя насиловать людей! Неужели до сих пор не поняли? Ни масками, ни швабрами! Ни прививками!» «Теперь прививку от бешенства нужно!» «В борьбе за сохранение здоровья потеряли совесть и честь», «Началась война света и тьмы», «Сегрегация общества налицо. Позор!» «Хаос начался! Дальше больше», — возмущаются в соцсетях.

Жители Краснодара спрашивают у местных властей, этого ли они хотели, когда вводили всевозможные ограничения: «Вот у меня вопрос, власти Краснодара, вы вот этого хотели? Дальше, полагаю, хуже будет», «И это русский народ… До чего правительство людей довело».

Городская Дума Краснодара Krd.ru

При этом почти 170 пользователей в группе «Тольятти» согласились с комментарием: «Власти чего хотели, того и добились! Людей специально разделили! Чтобы в обществе не было единства!»

Люди пишут, что лозунг «Разделяй и властвуй» как никогда актуален и востребован: «Разделяй и властвуй! Властям это на руку», «Конечно!!! Пока простой народ грызёт друг друга из-за масок, они свои дела делают».

Пользователи надеются, что правоохранительное органы все-таки разберутся в данном инциденте: «Надеюсь, будет заявление в полицию за побои и оскорбления? И эту «яжематерь» найдут же, да? Не все же блюстителям порядка патрулировать соблюдение масочного режима, надо и реальной работой заниматься — хулиганов задерживать», «Абсолютно согласен. Полиция должна разобраться. Драк в общественном транспорте быть не должно».

Кто-то предположил, что агрессия является побочным эффектом ограничительных мер: «Видимо, это побочный эффект от овцинации — неконтролируемая агрессия», — и с этим согласились почти 300 пользователей.

Жители предположили, что последствия самоизоляции и ограничений могут еще дать о себе знать в более радикальной форме. Подобные комментарии набирают десятки «лайков»: «Так этот ковид даёт побочку на психику», «Это только начало, что дальше? В ход пойдет холодное оружие, травматы, огнестрел? А потом никто и не вспомнит, что это все из-за снятой маски», «Думается, что это только начало! Будут народ против друг друга стравливать как собак!» «Да, все к этому и идет, нас специально стравливают друг с другом, государству не нужен дружный сплочённый народ. Делайте выводы, товарищи! А по поводу реакции пассажиров, это говорит и об их воспитании: адекватный воспитанный человек не будет так себя вести, скорее, даже не будет спрашивать, почему маска не надета как положено».

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

150 пользователей поинтересовались, «если прыгать или на четвереньках стоять скажут — эти пассажиры тоже будут исполнять указания? Нравится ходить, как псы в наморднике, пожалуйста», «Если бы все люди включали голову и не выполняли ничем не обоснованные требования властей, то это мракобесие с ограничениями давно прекратилось бы», — считают жители.

Кто-то из пользователей поддержал пассажиров в масках: «Молодцы. Так и надо выгонять без масок из транспорта», «Это просто жесть. Помогает или не помогает эта маска — это другой вопрос. Есть указание, при котором трамвай не поедет, если ты без маски. Вот чего они добиваются? Хуже только людям, которые бесконечно стоят и ждут в этих трамваях таких непонятливых. Ни себе ни людям. Не езжу в трамвае, а меня уже трясёт от этих «умников» просто в новостях. Сочувствую людям, которым приходится в этом участвовать каждый день».

На это пользователи отмечают, что «если бы вашему ребёнку было плохо в маске? Представьте это. Или вашим родителям, или вам самим? Не желаю этого, конечно. Есть же такое, ну не могут они по медицинским показаниям в маске долго. Вы бы тоже их вытолкали из общественного транспорта? Нас поделили и хотят, чтобы мы все переругались между собой. Властям это на руку». Люди также отмечают, что «многим беременным плохо становится в маске», «Под маской очень много вирусов и бактерий, и они размножаются в благоприятной среде».

Пользователи неоднозначно отнеслись также к розыгрышу призов среди вакцинированных в Самарской области. Региональная викторина «Вакцинация — это жизнь!» стартовала 15 ноября для всех жителей региона, которые получили прививку от COVID-19.

«В Самарской области подобные стимулирующие инициативы уже были реализованы в 2021 году. Однако, призовой фонд подобного масштаба заявлен впервые: три квартиры, три автомобиля и три тысячи подарочных карт номиналом по четыре тысячи рублей будут разыграны в прямом эфире в три этапа», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Некоторые считают, что подобные акции унижают людей: «Мы правда похожи на баранов? Иначе нас таким образом не заманивали бы. И почему нам за остальные прививки на ПРИЗ не дают». «Не мытьём, так катанием! Кнут не помогает, решили пряник использовать». И вспоминают самых известных участников в подобном розыгрыше призов: «Собянин тоже квартиры разыгрывает среди вакцинированных, но мы же помним, кто в онлайн-голосовании в Москве взял призы — Песков и Венедиктов, и здесь что-то подобное произойдет».

Люди отмечают, что такие розыгрыши вызывают противоположную реакцию и напоминают, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

«Вот после этого еще сто раз подумаешь: и все это считается нормальным? Если это вакцина здоровья, зачем такие усердия?» — недоумевают жители.

Люди возмущены тем, что в стране денег на лечение больных детей, якобы нет, но на призы — находятся: «Такой бред, для больных детей денег нет, на призы есть». «Какой-то идиотизм. В стране нет денег для тяжелобольных детей, также нет денег, чтобы поддержать людей и малый бизнес во время локдауна. Но есть деньги на призы для привившихся».

Стоит отметить, что на протяжении полутора лет пандемии власть в лице ковид-куратора в правительстве — вице-премьера России Татьяны Голиковой называла разные цифры необходимого уровня коллективного иммунитета — 60%, потом 80%, а теперь уже и 90−95%.