Баку, , 14:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Турции предложило провести третью фазу клинических испытаний турецкой вакцины от COVID-19 Turkovac в Азербайджане. Об этом 16 ноября сообщил агентству «Азери-Пресс» замминистра здравоохранения республики Виктор Гасымов.

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«Документы, связанные с третьим испытанием Turkovac в Азербайджане, в настоящее время рассматриваются этическим комитетом министерства здравоохранения», — сказал он.

Чиновник сообщил, что в Турции третью фазу испытаний планируют начать до конца этого года. Добровольцам будут делать три инъекции препарата. На таких же условиях предлагают присоединиться Азербайджану.

Напомним, ранее в Азербайджане начали проводить испытания комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт». Согласно предварительным данным, обнародованным в июле, испытания проходят успешно.

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