Ульяновск, , 14:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжает ежесуточно расти число летальных исходов от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По информации на 16 ноября, с начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных в результате заражения коронавирусом, скончались 3193 ковидных больных. Из них за последние сутки умерли семь пациентов с коронавирусом.

Напомним, что сутками ранее зарегистрировано шесть летальных исходов, до этого двое суток подряд — по семь смертельных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября в Ульяновской области возобновили работу спортивные школы. Они работают в обычном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области возобновили работу спортшколы