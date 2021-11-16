Нижний Новгород, , 14:20 — REGNUM За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8343 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявили 774 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 779 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 203 839 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 17 261 человек.

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