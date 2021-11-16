Москва, , 14:19 — REGNUM Компания Visa собирается убрать комиссию за денежные переводы с карты на карту по номеру телефона. Казалось бы, система С2С-переводов претерпевает значительные улучшения, призванные повысить спрос данного вида транзакций, однако все не так многообещающе, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Электронные платежи TheDigitalWay

«В данный момент комиссия составляет 3 рубля, а также комиссия в 10 центов и + 0,05% от суммы перевода. Однако кредитные организации традиционно берут не менее 1% от перевода.

В то же время на российском рынке СПБ (Система быстрых платежей) уже захватила огромную часть рынка в P2P переводах. Система Банка России, позволяет переводить средства по номеру телефона, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организация.

Также СБП позволяет совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги. Переводы через данную систему до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии. За переводы больших сумм банки берут до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

В III квартале 2021 года гражданами было переведено через СБП почти 1,4 трлн руб., ежеквартальный рост составляет 30−40%, а в четвертом квартале эта цифра может вплотную приблизиться к 2 трлн руб.

В 2022 году стоит ожидать лишь понижения тарифов за переводы с карты на карту по номеру телефона, а не полное их сокращение, так как политика данных переводов устанавливается банками, и именно они регулируют комиссию за транзакции, а не Visa напрямую.

Если же идею по изменения тарифов поддержит хотя бы 1−2 ключевых банков России, то смогут предпринять попытку сохранить «умирающий» рынок переводов С2С», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, платёжная система Visa собирается убрать комиссию за денежные переводы с карты на карту по номеру телефона. Изменения вступят в силу уже с 1 апреля 2022 года.

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