Ставрополь, 16 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Новый институт развития Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ.РФ» до конца 2021 года сформирует стратегию до 2032 года. Она будет содержать в себе план по недостающим мерам поддержки инвесторов. Об этом сообщил генеральный директор новой структуры Хасан Тимижев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

«До конца года будет сформирована наша стратегия на ближайшие десять лет, наша цель — не дублировать существующие инструменты государственной политики, а воплотить в себе действительно недостающие меры поддержки и функции»,— приводит слова гендиректора управление по связям с общественностью компании.

Так, среди таких мер поддержки Тимижев назвалкоординацию при предоставлении консультационных услуг инвесторам и инициаторам проектов по действующим механизмам господдержки бизнеса, а также оказание помощи в их получении.

По словам главы новой структуры, перед ней поставлены основные цели — увеличить приток частных инвестиций, создать новые рабочие места и сохранить имеющиеся, обеспечить рост турпотока, для чего увеличить число мест размещения.