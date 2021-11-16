Стратегию развития Северного Кавказа сформируют до конца 2021 года
Ставрополь, 16 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Новый институт развития Северо-Кавказского федерального округа «Кавказ.РФ» до конца 2021 года сформирует стратегию до 2032 года. Она будет содержать в себе план по недостающим мерам поддержки инвесторов. Об этом сообщил генеральный директор новой структуры Хасан Тимижев.
«До конца года будет сформирована наша стратегия на ближайшие десять лет, наша цель — не дублировать существующие инструменты государственной политики, а воплотить в себе действительно недостающие меры поддержки и функции»,— приводит слова гендиректора управление по связям с общественностью компании.
Так, среди таких мер поддержки Тимижев назвалкоординацию при предоставлении консультационных услуг инвесторам и инициаторам проектов по действующим механизмам господдержки бизнеса, а также оказание помощи в их получении.
По словам главы новой структуры, перед ней поставлены основные цели — увеличить приток частных инвестиций, создать новые рабочие места и сохранить имеющиеся, обеспечить рост турпотока, для чего увеличить число мест размещения.