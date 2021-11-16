София, , 14:15 — REGNUM Городской суд Софии приостановил регистрацию бывшего вратаря Национальной сборной Болгарии по футболу Борислава Михайлова на пост президента Болгарского футбольного союза (БФС). Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «Сега».

Согласно официальной информации, независимое расследование выявило ряд нарушений в ходе голосования по кандидатуре Б. Михайлова 12 октября нынешнего года. Предполагается, что в ближайшее время судебные органы проведут собственную проверку появившихся данных. По словам главного конкурента Михайлова — известного болгарского футболиста Димитра Бербатова, в ближайшее время представители соответствующих спортивных структур Болгарии рассмотрят вопрос об избрании нового руководителя БФС.

Напомним, 12 октября нынешнего года на внеочередном конгрессе БФС за кандидатуру Михайлова проголосовало большинство делегатов — 241 человек. Его оппоненту — бывшему игроку клубов ЦСКА (София), «Байер» и «Манчестер Юнайтед» Бербатову — свои предпочтения отдали 230 участников. По некоторым данным, после объявления результатов голосования Бербатов вышел на сцену и выразил сомнения в легитимности выборов.

Как отмечают аналитики, последняя каденция Михайлова в качестве главы БФС была «неоднозначной». В конце 2019 года он был вынужден покинуть свой пост после того, как тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр молодежи и спорта республики Красен Кралев отказались сотрудничать с союзом, обвиняя структуру в коррумпированности.