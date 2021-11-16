Лос-Анджелес, США, 16 ноября 2021, 14:14 — REGNUM Геймер с ником Shrugtal обнаружил в файлах игры Apex Legends упоминание консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 16 ноября пишет портал Dexerto.

Постер компьютерной игры Apex Legends
Постер компьютерной игры Apex Legends

Дата выхода специального обновления для консолей нового поколения пока неизвестна, но, судя по коду игры, разработчики уже готовятся к его релизу. Многие пользователи считают, что оно может выйти в начале 2022 года.

Добавим, что Apex Legends — это популярный многопользовательский экшен в поджанре «королевская битва». Разработкой проекта занимается американская студия Respawn Entertainment.

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