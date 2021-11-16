Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Геймер с ником Shrugtal обнаружил в файлах игры Apex Legends упоминание консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 16 ноября пишет портал Dexerto.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Дата выхода специального обновления для консолей нового поколения пока неизвестна, но, судя по коду игры, разработчики уже готовятся к его релизу. Многие пользователи считают, что оно может выйти в начале 2022 года.

Добавим, что Apex Legends — это популярный многопользовательский экшен в поджанре «королевская битва». Разработкой проекта занимается американская студия Respawn Entertainment.