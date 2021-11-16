Таллин, , 14:13 — REGNUM Комиссия по социальным делам парламента Эстонии одобрила повышение с января 2023 года базовой части пенсии на 20 евро. Об этом сообщила канцелярия парламента со ссылкой на главу комиссии Сирет Котка.

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Котка заявила, что внеплановое повышение пенсии случится немногим более чем через год после предыдущего повышения: «Положение большинства наших пенсионеров отнюдь не радужное, однако постепенно мы движемся к тому, чтобы предоставить всем пожилым людям достойную жизнь и достойную старость».

Благодаря индексации и внеплановому повышению базовой части пенсии на 20 евро с 1 апреля 2023 года базовая часть пенсии в Эстонии достигнет 295,1 евро. «В 2023 году это затронет порядка 321 000 человек, в числе которых — пенсионеров по старости, по нетрудоспособности и по потере кормильца», — сказала Котка.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что небольшое повышение пенсии, конечно, порадует тысячи пенсионеров, однако Эстонии еще далеко до того момента, когда жизнь пожилых людей станет благополучной.

«Если мы будем повышать пенсию понемногу, по 20 евро за раз, то, к сожалению, это может привести к тому, что близкие пенсионеров на протяжении многих лет должны будут оплачивать львиную долю расходов на уход за ними», — признала политик.

Законопроект комиссии представила министр социальной защиты Сигне Рийсало. Первое чтение закона о повышении базовой пенсии запланировано в парламенте страны на 24 ноября 2021 года.