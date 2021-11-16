Ташкент, , 14:12 — REGNUM В Узбекистане по данным опроса, общее количество нуждающихся в работе составило 1 413,7 миллионов человек, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Опрос населения прошел в 108 городах и районах страны, опрошено 500 органов самоуправления, 5 тысяч домохозяйств и 26,5 тысяч граждан.

Также сообщается, что в январе-сентябре текущего года экономически неактивное население страны составило 4,3 миллиона человек, что на 0,6% или 26,3 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В январе-сентябре 2021 года в районные (городские) центры занятости за помощью в трудоустройстве обратилось 842 тысячи человек», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на работу было трудоустроено 302 тысячи, годовая программа выполнена на 7,4%, что на 24% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.