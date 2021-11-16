Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Лело» 16 ноября вышли в Тбилиси на пикет возле здания министерства здравоохранения. Информацию об этом выложили на странице партии в соцсети Facebook.

Протест OpenClipart-Vectors

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Сообщается, что протестующие требуют перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику, так как он якобы может умереть без этого. Активисты также потребовали отставки главы минздрава республики Екатерины Тикарадзе, из-за большого числа смертей среди пациентов с COVID-19.

Протестующие принесли плакаты, на которых написано: «Вы убиваете 80 человек в день», «Министр смерти», «Вы убиваете Мишу», «Министра здравоохранения в отставку».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Это вызвало дополнительное возмущение в рядах оппозиции.

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