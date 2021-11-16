Рыбинск, Ярославская область, , 14:12 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области 43-летняя женщина сбила 11-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Пешеходный переход

ДТП произошло около 7:15 утра 16 ноября около деревни Голодяево на Переборском тракте. Женщина за рулём автомобиля «Хёнде» совершила наезд на 11-летнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сейчас ребёнок доставлен с травмами в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку.

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