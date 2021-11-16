Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) с января по декабрь 2021 года обслужил почти 2,5 млн рублей пассажиров, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом на полях международного форума «Транспорт России-2021» заявил донской губернатор Василий Голубев.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«За десять месяцев этого года пассажиропоток аэропорта «Платов» приблизился к 2,5 млн человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Сегодня из «Платова» на регулярной основе полёты выполняют 19 авиакомпаниями по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным», — привёл данные глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что в аэропорту «Платов» базируется авиакомпания «Азимут». Новым авиаперевозчиком в 2022 году станет авиакомпания «ИрАэро», планирующая связать Ростов-на-Дону с Парижем и Ереваном.

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