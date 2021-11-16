Белгород, , 14:16 — REGNUM В Белгородской области 16 ноября зарегистрировано 11 летальных исходов от осложнений при COVID-19, это новый максимум региона. Выявлено 346 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 579 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записался ещё 4 121 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Permkrai.ru

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Общее количество заражений в Белгородской области достигло 68 015. Выздоровевших — 55 975 человек. Скончались от осложнений 1 398 пациентов. Лечатся в стационарах 3 499 белгородцев, получают амбулаторную помощь 7 143 жителя, на самоизоляции находятся 29 392 человека.

Полный курс иммунизации прошли 787 285 человек, а всего на вакцинацию подано 891 082 заявки.