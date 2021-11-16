Москва, , 14:12 — REGNUM Звонок исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко дался ей нелегко. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Также он предположил, что исполняющая обязанности канцлера ФРГ и дальше будет вынуждена вести переговоры с президентом Белоруссии.

«Она позвонила Лукашенко и таким образом признала легитимность президента Лукашенко. Это серьёзный шаг с её точки зрения. Она будет с ним дальше разговаривать. Сегодня, наверное, будет с ним разговаривать», — сказал Рар.

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