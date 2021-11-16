Москва, , 14:08 — REGNUM В Минпросвещения РФ не обсуждается возможность введения QR-кодов для педагогов и сотрудников общеобразовательных учреждений. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

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«В настоящее время в Минпросвещения РФ это не обсуждается», — сказал Кравцов.

По его словам, регионы должны самостоятельно принимать решения для борьбы с коронавирусом в школах: «Есть дополнительные меры защиты здоровья, такие, как, в частности, применяет Москва — экспресс-тестирование, которое не является основанием для признания ребенка заболевшим, но повышает информированность и укрепляет более тесную работу медицинских организаций со школами для повышения защиты здоровья всех участников образовательного процесса».