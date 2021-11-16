Иркутск, , 14:07 — REGNUM Бюджет Иркутска на 2022 год и плановый период 2023—2024 годовединогласно одобрен на заседании городской Думы. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, доходная часть планируется в размере 23 млрд 957 млн рублей. Из них собственные доходы муниципалитета прогнозируются в размере 12 млрд 498 млн рублей, что превышает соответствующий показатель 2021 года.

Бюджет 401(K) 2012

Расходная часть бюджета в трехлетней перспективе практически соответствует объему доходов. Она сформирована с учетом необходимости сохранения социальной направленности и решения задач социально-экономического развития. В связи с эпидемией коронавируса это особенно актуально.

Ранее проект бюджета прошел процедуру общественного обсуждения, а также экспертизу в Контрольно-счетной палате города.

Как сообщало ИА REGNUM, расходная часть бюджета на 2021 год в Иркутске была сформирована в объеме 19,5 млрд рублей, а в плановом периоде — соответствует объему доходов бюджета. Доходная часть бюджета-2021 оценена в объеме 18,4 млрд рублей, что ниже уровня 2020 года более чем на 3,5 миллиарда за счет учтенного объема межбюджетных трансфертов.

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