Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чувашии два ответственных министерства пока не определили алгоритм и условия выдачи QR-кодов неофициально переболевшим ковидом, но имеющим высокий титр антител. При этом «здравоохранение готово для того, чтобы внедрить этот алгоритм». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил на сессии Госсовета сегодня, 16 ноября, исполняющий обязанности главы минздрава Чувашии Алексей Кизилов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данный вопрос был поднят в ходе обсуждения законопроекта о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2022 год. Отчитывался в качестве исполняющего обязанности министра здравоохранения Алексей Кизилов, который работает полтора года первым заместителем и фактически взявший на себя ответственность в случае негативного развития ситуации.

Лидер чувашского отделения ЛДПР Константин Степанов поинтересовался у Алексея Кизилова, не рассматривался ли вопрос о включении в перечень системы ОМС платы за анализ на определение титров для переболевших ковидом, но при этом не обращавшихся в больницу. Речь идёт о предложении о выдаче QR-кодов таким неофициально переболевшим с высоким уровнем антител.

«Вопрос действительно напряжённый, людей он беспокоит, мы ставим людей немного в неравное положение. Если у кого-то денег нет, он не получает QR-код и поражён в правах», — сказал Константин Степанов, отметив, что в целом из-за QR-кодов сейчас наблюдается «большая социальная напряжённость».

«Было поручение главы республики, чтобы совместно с минздравом Чувашской Республики и минцифрой разработать алгоритм и механизм как раз-таки по категории пациентов, которые переболели бессимптомно и не обращались в медицинскую организацию, как всё-таки проработать при высоком [титре антител] и дать ему сертификат [QR-код], что он переболевший, и он может спокойно шесть месяцев тогда не вакцинироваться, а через шесть месяцев обязан провакцинироваться», — заявил Алексей Кизилов, вероятно, оговорившись об обязательности вакцинации, но дав повод парламентариям говорить, что это «оговорка по Фрейду».

Замминистра напомнил, что решается вопрос о том, сделать региональную систему «или всё-таки погрузить в федеральный регистр, который на сегодняшний момент существует». Он также сослался на прошедшее 16 ноября видеоселекторное совещание под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко, отметив, что вопрос прорабатывается и федеральным министерством.

«И второй момент: пока нет экспертного мнения, какой должен быть уровень титра для того, чтобы выдать этому пациенту [переболевшему и не обращавшемуся в больницы] сертификат как переболевшего, так как мы не знаем дату выздоровления в целом. Но экспертное мнение было пока одно, академика Гинцбурга, что это 300 и выше по международным единицам баллов».

Алексей Кизилов заверил, что министерство здравоохранения Чувашии «готово к этому проекту»:

«Вопрос платности и не платности давайте будем решать, когда мы всё-таки разработаем алгоритм. В целом здравоохранение готово для того, чтобы внедрить этот алгоритм, как только будет разрешение со стороны также федеральных органов».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября по итогам заседания оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев поручил сформировать республиканский регистр лиц с большим уровнем антител к ковиду, выдавая им QR-коды.

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Также 12 ноября депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов (ЛДПР) предложил создать дополнительный регистр россиян с антителами к COVID-19. Он считает, что нужно утвердить список лабораторий, где будут делать тесты на антитела тем, кто желает получить цифровой пропуск.

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