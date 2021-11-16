Москва, 16 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Производственный календарь на 2022 год утвердило министерство труда России и, согласно ему, российские граждане в будущем году будут отдыхать 118 дней, включая праздничные и выходные дни.

slightly_different Календарь

При этом наиболее продолжительными будут выходные дни, связанные с новогодними праздниками, которые будут продолжаться с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Также в феврале выходным днем станет 23-е число, а в марте — период с 6-го по 8-ое число.

Кроме того, в мае следующего года выходными станут периоды с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, в июне — с 11-го по 13-е число, и в ноябре — 4-ое, 5-ое и 6-ое число.

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