Москва, , 13:58 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале обратился к тем гражданам, которые, заблели после того, как вакцинировались от COVID-19. По его словам, все дело в сроках формирования иммунитета:

Александр Мясников (сс) Dmitry Rozhkov

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«Если вы заболели COVID-19 после того, как получили первую дозу вакцины, то это не из-за вакцины, а из-за того, что вы заразились от кого-то накануне. Вирус пришёл, а защита ещё не сформировалась — для этого нужно время. Запомните — сама вакцина коронавируса не содержит ни в каком виде, от неё нельзя ни получить КCOVID-19, ни забеременеть», — информирует доктор.

Тем, кто заболел COVID-19 вскоре после второй дозы, Мясников поясняет, что это произошло не из-за того, что вакцина не действует, а из-за того, что уровень приобретённого иммунитета после вакцины ещё был не велик — максимум антител наблюдается через 3−4 недели после второй.

«Если вы заболели COVID-19 через пару месяцев после вакцины — значит вы попали в 10−40% (в разных возрастных группах по разному) тех, у кого сформированный вакциной иммунитет оказался слабее встретившегося вируса. Но он есть, да его не хватило предотвратить проникновение вируса (может быть вам не повезло и вы встретились с суперраспространителем), но как правило хватает на борьбу с ним. Поэтому у подавляющего числа заболевших вакцинированных COVID-19 проходит в лёгкой форме.

Если вы заболели через полгода и более после вакцинации — значит вы попали в те 50% людей, у которых уровень антител вымывается в течении 6 мес после вакцинации», — информирует Мясников.

Также доктор нашел слова для тех, кто ещё по каким-то причинам не стал вакцинироваться:

«Если вы не вакцинированы и не заболели — это очень хорошо, но риски для вас остались. Вы можете их носить, но теперь только пешком и только в те места, куда пускают без QR кода».

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов, направленных на введение QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах, правительство РФ уже внесло в Госдуму.

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