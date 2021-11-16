Сыктывкар, , 13:57 — REGNUM За последние сутки в Коми от ковида скончались 22 человека, общее число жертв инфекции выросло в регионе до 2124. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 15 ноября в республике было выявлено 375 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре — 100 случаев и Ухте — 82. Всего под медицинским наблюдением находятся 11 542 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России вывили 36 818 носителей коронавируса.