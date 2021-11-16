Новороссийск, Краснодарский край, , 13:55 — REGNUM Системы оповещения «Внимание всем!» и сирены включали 16 ноября в Новороссийске для предупреждения о сильном ветре, об этом сообщили в администрации города-героя.

Новороссийск Admnvrsk.ru

«По данным Гидрометеобюро Новороссийск, в городе сохранится северо-восточный ветер 25−30 м/с, порывы 35−38 м/с, ураган. Парение моря. Высота волн 15−30 дм», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии напомнили, что при усилении ветра желательно не покидать здания, не оставлять без присмотра детей. Если ветер всё же застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.