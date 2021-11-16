Москва, , 14:02 — REGNUM Поведение польской стороны в отношении беженцев на границе Белоруссии является проявлением фашизма. Об этом 16 ноября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Беженцы Freedom House

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По его словам, применение слезоточивого газа и водометов против беженцев является вопиющими проявлениями бесчеловечного поведения.

«Что это, как не фашизм со стороны ляхов? Это фашизм, давайте называть вещи своими именами. Они еще под это дело объявили у себя военное положение. Что такое военное положение — ограничение всех свобод, комендантский час. Народ Польши, если бы был поумнее, они смели бы эту власть. Потому что 3 тыс. мигрантов, которые пытаются прорваться в Германию, послужили поводом введения военного положения», — сказал Маркелов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко не понимает, зачем Польша защищает границу