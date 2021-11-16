Вилючинск, Камчатский край, 16 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждённому в отношении сотрудника управления ГИБДД Камчатского края. Инспектор откликнулся на просьбу знакомого не привлекать к ответственности его сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сотрудник ДПС

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«По версии следствия в июне 2021 года обвиняемый дал письменные указания своему подчиненному привлечь к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения лицо, не имевшее отношения к их совершению», — пояснила представитель прокуратуры Елизавета Денисюк.

Вместо несовершеннолетнего, нарушившего правила дорожного движения, по договорённости был привлечён к ответственности другой мужчина, который правил не нарушал. Уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвинительное заключение по нему сформировано и направлено в городской суд города Вилючинск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае завершено уголовное дело в отношении инспектора ДПС по Солнечному району, который обвиняется в мелком взяточничестве. По версии следствия, сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении, получил взятку от водителя в виде магнитолы стоимостью 6,5 тыс. рублей в служебный автомобиль за непринятие мер в связи с выявленными нарушениями ПДД при проверке автотранспорта «Урал».