Томск, 16 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Томской области департамент лицензирования и регионального государственного контроля проверил цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в 138 аптеках. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональной администрации.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства

По словам начальника департамента Александра Деева, цены на препараты из указанного перечня контролируются с июня 2021 года. За это время проверено 138 аптек в Томске, Стрежевом, Асине, Колпашеве, Томском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском районах.

По итогам проверок в Томском районе выявлено две аптеки, которые завысили цены на ацетилсалициловую кислоту, парацетамол и перекись водорода.

Возбуждено два административных дела. По одному из них департамент уже вынес решение. Руководство аптеки оштрафовано на 125 тысяч рублей. Второе дело находится в стадии расследования.

Сообщать о завышенных ценах на жизненно важные лекарства могут и жители Томской области. С июня в регионе работает сервис контрольаптек70.рф. Также в департаменте работает горячая линия.

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