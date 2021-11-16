Кострома, 16 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Костроме завершено благоустройство 45 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Http://gradkostroma.ru Заасфальтированный двор

Приведением территорий в порядок занималась компания ООО «Дормострой». В большей части дворов провели асфальтирование, установили игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны. По 18 адресам организовали парковки.

Напомним, ранее контракт на благоустройство дворов был заключен с фирмой «Костромадорстрой», принадлежащей депутату Костромской областной думы ЕвгениюЩепалову. Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в срок до 31 октября 2021 года. Однако уже 1 июня администрация Костромы расторгла контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик ведёт работы «крайне медленно».

В настоящее время чиновники принимают объекты и готовят список территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Приведение их в порядок будет организовано также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».