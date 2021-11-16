Москва, , 13:52 — REGNUM «Аэрофлот» в 2021 году перевёз 2,5 млн пассажиров благодаря развитию программы плоских тарифов. Об этом 16 ноября доложил глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов президенту России Владимиру Путину.

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«Программа «плоских» тарифов, поддержанная вами, продолжает развиваться», — сказал он.

По словам Полубояринова, в 2021 году будет перевезено 2,5 млн пассажиров, в то время как в 2019 году услугами авиаперевозок воспользовались 2,3 млн человек. Глава компании отметил, что в «Аэрофлоте» видят большую поддержку населения данного механизма.

«И просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение «Аэрофлота» по дальнейшему развитию этой программы, её реализации в 2022 году», — обратился Полубояринов к главе государства.

Программа «плоских» тарифов работает в «Аэрофлоте» с 2015 года. Она фиксирует стоимость билетов и позволяет совершать перелёты ниже себестоимости.