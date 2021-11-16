Москва, , 13:50 — REGNUM Ни бизнес, ни граждане не заинтересованы в том, чтобы в QR-коды были добавлены фотографии. Как минимум, это чревато потерей временных ресурсов для их пользователей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «ГринЭкспертиза» Денис Подшиваленко.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня в целом на сканирование QR-кода нужно от трёх до пяти секунд. С фото же это время сразу увеличится, а если при этом сличать фото с лицом в маске, то процедура займет еще больше времени.

Так что в случае добросовестной проверки очереди на объекты, при посещении которых необходим QR-код, меньше точно не станут.

Сегодня на многих объектах проверка QR-кода — скорее, видимость и формальность, чем реальная идентификация человека с иммунитетом к коронавирусу. Наличие фото в QR-сертификате, к сожалению, не изменит эту ситуацию.

Говорить о том, что бизнесу будет удобнее и безопаснее так работать — заблуждение.

Единственный возможный выгодополучатель предлагаемой меры — государство, но, повторюсь, только в том случае, если собственники объектов обеспечат реальную эффективную работу систем проверки QR-сертификатов вместо создания видимости этой работы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 могут быть дополнены фотографиями владельцев.

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