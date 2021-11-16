Москва, 16 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В России продолжает сокращаться количество предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

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«Количество малых и средних предприятий в стране ежегодно снижается. В этой связи мы инициировали продление моратория на проверки субъектов малого бизнеса до конца 2021 года», — заявил Краснов.

«Бизнес-сообщество позитивно оценило принятие Государственной думой разработанного с нашим участием закона о государственном и муниципальном контроле. Он предоставил предпринимателям дополнительную защиту от необоснованных проверок со стороны контролирующих структур — под более пристальным надзором прокуратуры», — указал он.

По его словам, за первые два месяца действия закона прокурорами было отказано в согласовании 47% предложений о проведении внеплановых проверок бизнеса.

«С учётом обострения ситуации с распространением коронавируса, считаем, что этих мер недостаточно. Мной дано поручение прокурорам по минимизации проверок в отношении бизнеса. Кроме того, очевидна необходимость введения административной ответственности за нарушение должными лицами контролирующих органов требований нового закона», — отметил Краснов.

Данная инициатива уже включена в проект нового кодекса об административных нарушений, добавил он.