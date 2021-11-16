Чита, , 13:47 — REGNUM В Забайкальском крае обнародована информация о держателях «Пушкинских карт». Как сообщает 16 ноября пресс-секретарь министерства культуры Забайкальского края Александра Добрынина, с начала действия программы культурные мероприятия посетили уже более трех тысяч человек.

«Пушкинская карта» Василий Иванов © ИА REGNUM

По её словам, сегодня молодые люди могут пойти на концерты и спектакли, выставки и презентации, квесты и экскурсии — всего предлагается более 60 различных мероприятий. На данный момент к проекту присоединились 14 учреждений культуры в городах Чите, Хилке и Нерчинске, поселках Агинском и Приаргунске. До конца года этот перечень увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, к 20 октября 2021 года обладателями «Пушкинских карт» стали уже восемь тысяч жителей Забайкалья. О культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года.

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