Киев, , 13:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский становится авторитарным, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Зеленский попал в ловушку, из которой «трудно выйти».

«Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу всё». И вот это «я могу всё» стало сумасшедшей ловушкой», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Аваков добавил, что украинский лидер начал принимать всё больше и больше волюнтаристских решений, «начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки»

«Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД Украины в июле 2021 года. Журналист Дмитрий Гордон заявил, что это решение было принято после личной просьбы президента Зеленского.

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