Киев, 16 ноября 2021, 13:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский становится авторитарным, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.
По его словам, Зеленский попал в ловушку, из которой «трудно выйти».
Аваков добавил, что украинский лидер начал принимать всё больше и больше волюнтаристских решений, «начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки»
Как сообщало ИА REGNUM, Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД Украины в июле 2021 года. Журналист Дмитрий Гордон заявил, что это решение было принято после личной просьбы президента Зеленского.
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