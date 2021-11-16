Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM Прямые авиарейсы свяжут Ростов-на-Дону с Парижем и Ереваном, а также рядом российских городов. Это следует из соглашения о развитии пассажирских перевозок из аэропорта «Платов», которое подписано на полях международного форума «Транспорт России-2021» 16 ноября, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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В 2022 году авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске) намерена открыть из Ростова-на-Дону международные рейсы в Париж и Ереван. В планах — наладить авиасообщение с Новым Уренгоем, Чебоксарами и другими городами.

Воздушные перевозки «ИрАэро» осуществляет на самолётах Airbus A319−111, «Сухой Суперджет 100», Ан24/Ан26, CRJ-200.