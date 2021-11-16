Вашингтон, , 13:45 — REGNUM В текущем году президент США Джо Байден три раза отклонял санкции в отношении России из-за того, что они были недостаточно жесткими. Об этом 16 ноября сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против России, он трижды отправлял его им обратно. <…> Он заявил, что пакет санкций недостаточно жесткий», — говорится в материале издания.

Также указывается, что в администрации США существуют разные точки зрения по поводу отношений с Москвой и такие чиновники, как Виктория Нуланд или госсекретарь Энтони Блинкен, являются «ястребами».

В то же время, отмечается, что такие люди в Белом доме, как советник по национальной безопасности Джейк Салливан и представитель президента США по климату Джон Керри выступают за острожный подход и сотрудничество с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США не видит обстоятельств, позволяющих считать отношения с Россией более стабильными и предсказуемыми.