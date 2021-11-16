Воронеж, , 13:44 — REGNUM Приговор в отношении заказчика заказного убийства сына бизнесмена, а также его пособников вынес Воронежский областной суд 16 ноября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Решением суда 52-летний Варужан И. признан виновным в организации убийства по найму, 47-летний Вячеслав Б. — в пособничестве, 56-летний Валерий Ф. — в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Следствием и судом установлено, что в начале осени 2019 года И., задолжавший знакомому бизнесмену два миллиона долларов, решил убить его — чтобы не возвращать деньги. Находясь в Ереване, он организовал исполнение преступления за 3 млн рублей — через ряд посредников он нашёл Вячеслава Б., а тот привлек к исполнению преступления за 1 млн рублей Григория Шуршукова.

В феврале 2020 года Шуршуков с огнестрельным оружием прибыл к гостинично-ресторанному комплексу «Лесное» в Рамонском районе Воронежской области. Он дождался выезда с территории домовладения автомобиля Nissan X-Terra 3.3, принадлежавшего предполагаемой жертве, и не менее шести раз выстрелил в водителя через затонированное стекло. Однако убитым оказался не сам бизнесмен, на которого было организовано покушением, а его 24-летний сын.

После убийства исполнитель выбросил оружие в лесном массиве, проследовал к ожидавшему его автомобилю под управлением Ф., который отвез Шуршукова в Москву.

Подсудимый И. свою вину в совершении организации убийства не признал, Б. и Ф. вину в признали. Приговором суда И. назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы после освобождения на один год, Б. — 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год в исправительной колонии строгого режима. Ф. назначено наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей, однако, с учетом его нахождения под стражей в течение почти года, его от наказания освободили. Также суд удовлетворил иски брата и отца убитого о взыскании компенсации — в пользу каждого потерпевшего с И. взыскано по 3 млн рублей, с Б. — по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Рамонским районным судом исполнитель убийства Шуршуков был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.