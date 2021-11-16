с. Крест-Кытыл, 16 ноября 2021, 13:42 — REGNUM Поручено ускорить возведение общеобразовательной школы в селе Крест-Кытыл в Намском районе Якутии. Сдать здание учреждения образования необходимо до конца 2021 года, заявил глава региона Айсен Николаев. Для активизации работ будут привлечены дополнительные бригады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Строительство профинансировано в рамках нацпроекта «Образование». Здание не успевают достроить в срок, а дети продолжают учиться в старой деревянной школе.
Новое учреждение образования будет вмещать 220 учеников.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии выявила множество недочётов при реализации нацпроектов в республике. В том числе проблемы есть со сносом аварийного жилья, сроками строительства многоквартирных домов, соблюдением требований строительных норм и правил охраны труда.