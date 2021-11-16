Пенза, 16 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Следователи Пензенской области организовали проверку после смерти рыбака. Тело погибшего обнаружили 14 ноября, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Рыбацкая лодка

Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 13 ноября трое приятелей на автомашине приехали на рыбалку в село Колышлейка Пензенского района. Двое мужчин поплыли на надувной лодке, а третий решил остаться на берегу пруда. 35-летний рыбак пересел на другое место в лодке, но потерял равновесие, в результате чего плавсредство перевернулось, оба рыбака оказались в воде. Одному из них удалось доплыть до берега, а второй скрылся под водой. Приятели сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Утонувшего рыбака обнаружили 14 ноября. При внешнем осмотре на теле мужчины каких-либо телесных повреждений не обнаружили. Точную причину смерти установит экспертиза.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала купального сезона по причине утопления погибли 25 человек, из них два ребенка, удалось спасти троих.

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