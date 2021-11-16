Махачкала, , 14:00 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 175 человек. Резкий всплеск числа выявленных случаев заражения произошел после двухмесячного периода плавного повышения показателя суточного прироста. Последний раз такое же число пациентов с COVID-19 в Дагестане выявлялось 2 сентября 2021 года.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Общее число носителей коронавируса в респубилке достигло 58 631 человек. Из них сумели справиться с болезнью 54 054 пациента, в том числе 152 — за прошедший день. Не удалось спасти врачам 2842 жителя Дагестана, семеро из них скончались за последний день.

Напомним, буквально накануне, 15 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике, отмечаются определенные признаки стабилизации, в том числе в Дагестане фиксируются более низкие, чем в среднем по стране показатели заболеваемости, прироста числа заболевших и умерших.