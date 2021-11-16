Москва, , 13:41 — REGNUM Состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU объявила женская сборная России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Отмечается, что тренерский штаб сборной России определился с составом по итогам контрольных гонок, которые прошли 15−16 ноября в Тюмени.

На Кубке мира будут выступать Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

В Кубке IBU сезон начнут Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Сезон 2021/22 Кубка мира по биатлону начнётся 27 ноября в Эстерсунде (Швеция), Кубка IBU — 25 ноября в Идре (Швеция).